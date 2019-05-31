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В Астрахани должник спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым

31 мая 2019, 13:59
Фото: publicdomainpictures.net
В прямом смысле из могилы достали судебные приставы должника-алиментщика в Астрахани, сообщила пресс-служба региональной ФССП.

Мужчина задолжал на содержание своего ребенка более 200 тысяч рублей, при этом на прием к вызывавшему его судебному приставу не приходил и по месту прописки не проживал.

Судебный пристав выяснил, что мужчина работает на городском кладбище и отправился по месту работы должника. Должник, увидев приближающегося судебного пристава, спрыгнул в могилу, которую копал, и закрыл глаза, притворившись мертвым. Правда, сразу же «ожил», когда его позвали по имени.

С уклоняющегося от уплаты алиментов взяли объяснения, в настоящее время рассматривают вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Ранее в Астрахани же друзья, пытавшиеся спасти Lexus друга от судебных приставов, сами лишились автомобиля.

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