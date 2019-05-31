В Астрахани должник спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым

Мужчина задолжал на содержание своего ребенка более 200 тысяч рублей, при этом на прием к вызывавшему его судебному приставу не приходил и по месту прописки не проживал.
Судебный пристав выяснил, что мужчина работает на городском кладбище и отправился по месту работы должника. Должник, увидев приближающегося судебного пристава, спрыгнул в могилу, которую копал, и закрыл глаза, притворившись мертвым. Правда, сразу же «ожил», когда его позвали по имени.
С уклоняющегося от уплаты алиментов взяли объяснения, в настоящее время рассматривают вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
Ранее в Астрахани же друзья, пытавшиеся спасти Lexus друга от судебных приставов, сами лишились автомобиля.