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Жаркая погода ожидается в Ростове на выходных

31 мая 2019, 06:06
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до 33 градусов, сообщает Гидрометцентр.

В пятницу в городе будет облачно и жарко с температурой до 33 градусов. Аналогичная погода сохранится и на выходных. В ночное время осадков не ожидается, а максимальная температура составит 20 градусов. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

С понедельника по среду пройдут дожди, воздух в эти дни прогреется до 30 градусов. В четверг будет облачно с температурой до 29 градусов.

На минувших выходных из-за ливней в Ростове произошло несколько инцидентов, в том числе обрушился потолок одного из гипермаркетов.

При этом несмотря на сильный ливень, в городе состоялся ежегодный велопарад. Люди вынуждены были прятаться под зонтами и дождевиками. Но нашлись и те, кто решил обойтись вообще без какой-либо защиты.

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