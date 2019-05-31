Жаркая погода ожидается в Ростове на выходных

В пятницу в городе будет облачно и жарко с температурой до 33 градусов. Аналогичная погода сохранится и на выходных. В ночное время осадков не ожидается, а максимальная температура составит 20 градусов. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
С понедельника по среду пройдут дожди, воздух в эти дни прогреется до 30 градусов. В четверг будет облачно с температурой до 29 градусов.
На минувших выходных из-за ливней в Ростове произошло несколько инцидентов, в том числе обрушился потолок одного из гипермаркетов.
При этом несмотря на сильный ливень, в городе состоялся ежегодный велопарад. Люди вынуждены были прятаться под зонтами и дождевиками. Но нашлись и те, кто решил обойтись вообще без какой-либо защиты.