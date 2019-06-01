Число пострадавших при взрывах в Нижегородской области достигло 27 человек

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило о 27 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью. Из них 11 человек отпущены домой после оказания необходимой помощи, пишет NewsNN.
Среди пострадавших много жильцов ближайших к заводу «Кристалл» кварталов. Возможно, они порезались стеклом от разбитых стекол.
В субботу в городе Дзержинске (городской округ в 34 километрах от Нижнего Новгорода, население около 240 тысяч человек) прогремели три взрыва на предприятии АО «ГосНИИ «Кристалл». По предварительной информации, произошел самопроизвольный подрыв тротила.
Полностью уничтожен один из цехов завода. МЧС сообщает, что после взрыва начался пожар, площадь которого официально оценивается в 100 квадратных метров. Местные жители сообщают о гораздо более обширной площади, объятой огнем.
Жителям города по системе оповещения сообщают, что ситуация под контролем и угрозы распространения ядовитых веществ нет.
Горожане говорят, что при взрыве выбило окна и двери во многих зданиях. В частности, пострадали здания больницы скорой медицинской помощи и супермаркета. Очевидцы выкладывают фото в соцсетях.
АО «ГосНИИ «Кристалл» было создано в 1953 году. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс и специализируется на разработке и выпуске взрывчатых веществ как для военного, так и для промышленного применения.