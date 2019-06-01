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Минздрав сообщил о 79 пострадавших при взрывах в Дзержинске

1 июня 2019, 17:33
Фото: Подслушано Дзержинск / vk.com
В Дзержинске после серии взрывов на заводе «Кристалл» 79 человек обратились за медицинской помощью, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

По последним данным, количество пострадавших в Дзержинске Нижегородской области приближается уже к 80. Детей среди них нет. Большинство обратившихся за медпомощью – 41 человек – это местные жители, а 38 – работники завода, на котором собственно и произошел инцидент.

В больницах остаются 15 человек. Одна пациентка в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России.

«Еще два человека в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В городе между тем введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители сообщают, что в Дзержинск въехала колонна военной техники. По некоторым данным, горожане стали самостоятельно покидать Дзержинск.

Ближе к вечеру пришли сообщения об эвакуации двух торговых центров – «Дзержинец» и «Рояль». По некоторым данным, здания торговых центров проверяют на наличие повреждений после взрывов.

Всего в городе взрывной волной было повреждено около 200 зданий, в основном жилых домов.

Напомним, что три взрыва произошли в одном из цехов предприятия АО «ГосНИИ «Кристалл» в субботу около полудня. Причина взрывов устанавливается.

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