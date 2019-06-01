Проблему обманутых дольщиков в Ростове хотят решить до 2022 года

Сейчас в реестре пострадавших граждан числятся 1660 дольщиков по 40 многоквартирным домам. Власти планируют обеспечить их всех жильем до конца 2021 года.
«К этому времени проблема по этим домам должна быть устранена. Жилье получат все, кто попал в реестр», — пояснили в мэрии.
Отмечается, что для решения вопроса есть несколько мер поддержки, в том числе субсидии в целях ввода в эксплуатацию проблемных многоквартирных домов. Кроме того, инвестору, который будет заниматься недостроем, без торгов предоставят землю.
На текущий момент 19 домов имеют низкую степень готовности, то есть построено менее 20% от запланированного. Также к решению этих вопросов уже подключились инвесторы.
Кроме того, в марте ввели в эксплуатацию 10-этажный дом на Портовой, 277. В результате смогли заселиться 64 семьи.