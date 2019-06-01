rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовская синхронистка рассказала об ужасах бассейна для подготовки к ЧМ

1 июня 2019, 19:14
Фото: @chigirevavlada
Спортсменка из Ростовской области Влада Чигирева раскритиковала бассейн, который ей предоставили для тренировок, сообщается в Instagram девушки.

Синхронистка рассказала, что в Испании не оказалось отдельного разминочного бассейна, поэтому единственный разделили на две части. В это время выступали дуэты, а это примерно 190 человек.

«Это был какой-то адовый котел. Казалось, что в аквариум с пираньями кинули кусок мяса, за который все подвиды единовременно стали бороться», — пояснила Чигирева.

Она напомнила, что здесь занимались синхронистки, которым нужно пространство для тренировок. По ее словам, один из пловцов оттолкнулся ногой от ее поясницы.

«Поясница у меня и так сильно болела, а после удара все усугубилось. Похожая ситуация произошла с ещё одной девочкой из нашей команды», — добавила ростовчанка.

Материалы по теме
Донские спортсмены победили на всероссийских соревнованиях "Черноморская регата"Спортсмена из Ростова вызвали в гандбольную сборную РоссииГолый "спортсмен" с мегафоном агитировал ростовчан готовиться к весне
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00