Ростовская синхронистка рассказала об ужасах бассейна для подготовки к ЧМ

Синхронистка рассказала, что в Испании не оказалось отдельного разминочного бассейна, поэтому единственный разделили на две части. В это время выступали дуэты, а это примерно 190 человек.
«Это был какой-то адовый котел. Казалось, что в аквариум с пираньями кинули кусок мяса, за который все подвиды единовременно стали бороться», — пояснила Чигирева.
Она напомнила, что здесь занимались синхронистки, которым нужно пространство для тренировок. По ее словам, один из пловцов оттолкнулся ногой от ее поясницы.
«Поясница у меня и так сильно болела, а после удара все усугубилось. Похожая ситуация произошла с ещё одной девочкой из нашей команды», — добавила ростовчанка.