Старинное Евангелие 1903 года продает ростовчанин за 1,5 млн руб

Posted 1 июня 2019, 13:49
Published 1 июня 2019, 13:49
Modified 11 сентября 2022, 15:06
Updated 11 сентября 2022, 15:06
«Я продаю Евангелие 1903 года, оно написано на двух языках. Состояние удовлетворительное», — написал продавец.
Он добавил фото, на котором показал выставленный на продажу товар. Можно увидеть, что книга изрядно потрепанная.
Объявление было размещено в конце мая, его просмотрели более 130 человек.
Ранее в Ростове появилась в продаже сделанная из нефрита статуэтка Бога солнца. Продавец назвал ее древнейшим артефактом и выставил цену в 500 тысяч рублей.
Другой житель Ростова попытался продать старинный фотоархив за 30 миллионов евро. Эту стоимость он озвучил за 3 тысячи снимков.