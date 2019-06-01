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Старинное Евангелие 1903 года продает ростовчанин за 1,5 млн руб

1 июня 2019, 13:49
Фото: avito.ru
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу Евангелие, за которое хочет получить 1,5 миллиона рублей, объявление появилось на сайте Avito.

«Я продаю Евангелие 1903 года, оно написано на двух языках. Состояние удовлетворительное», — написал продавец.

Он добавил фото, на котором показал выставленный на продажу товар. Можно увидеть, что книга изрядно потрепанная.

Объявление было размещено в конце мая, его просмотрели более 130 человек.

Ранее в Ростове появилась в продаже сделанная из нефрита статуэтка Бога солнца. Продавец назвал ее древнейшим артефактом и выставил цену в 500 тысяч рублей.

Другой житель Ростова попытался продать старинный фотоархив за 30 миллионов евро. Эту стоимость он озвучил за 3 тысячи снимков.

#Новости#Илья Ульянов#Общество
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