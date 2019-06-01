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В Таганроге пенсионерам отказали в выплатах на дочь с параличом

1 июня 2019, 07:30
Фото: Pixabay.com
В Таганроге Ростовской области двум пенсионерам незаконно отменили выплату на иждивенца, рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратились два пенсионера, одна из них по старости, а ее супруг по инвалидности. У них на иждивении есть 21-летняя дочь, страдающая тяжелым заболеванием — детский церебральный паралич.

Отмечается, что родители не работают и занимаются своей дочерью. Ранее они проживали на Ставрополье и переехали в Таганрог, куда и передали все пенсионные дела.

«Территориальным отделением пенсионного фонда незаконно была снята фиксированная выплата на иждивенца. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием признать это решение незаконным», — сказано в сообщении.

Все требования были удовлетворены, надзорное ведомство взяло под контроль исполнение решения.

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