В Таганроге пенсионерам отказали в выплатах на дочь с параличом

В надзорное ведомство обратились два пенсионера, одна из них по старости, а ее супруг по инвалидности. У них на иждивении есть 21-летняя дочь, страдающая тяжелым заболеванием — детский церебральный паралич.
Отмечается, что родители не работают и занимаются своей дочерью. Ранее они проживали на Ставрополье и переехали в Таганрог, куда и передали все пенсионные дела.
«Территориальным отделением пенсионного фонда незаконно была снята фиксированная выплата на иждивенца. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием признать это решение незаконным», — сказано в сообщении.
Все требования были удовлетворены, надзорное ведомство взяло под контроль исполнение решения.