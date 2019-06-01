Водоснабжающая компания в Гуково нарушила антимонопольное законодательство

Posted 1 июня 2019, 08:18
Published 1 июня 2019, 08:18
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
В прокуратуру обратились представители бизнеса с жалобой на действия поставщика воды. По их словам, организация отказала им в заключении договора на водоснабжение из-за якобы нехватки документов. При этом за их выдачу компания потребовала деньги.
Также организация не отправляла абонентам предложения о заключении контрактов, что также является нарушением. По закону о защите конкуренции, монополисту запрещается заниматься деятельностью, в результате которой ущемляются права других.
«Прокуратура потребовала от директора компании устранить нарушения. В результате представителям бизнеса направили проекты договоров», — пояснили в надзорном ведомстве.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]