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Posted 1 июня 2019, 08:18

Published 1 июня 2019, 08:18

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Водоснабжающая компания в Гуково нарушила антимонопольное законодательство

1 июня 2019, 08:18
В Гуково Ростовской области наказали унитарное предприятие «Управление развития систем водоснабжения» за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратились представители бизнеса с жалобой на действия поставщика воды. По их словам, организация отказала им в заключении договора на водоснабжение из-за якобы нехватки документов. При этом за их выдачу компания потребовала деньги.

Также организация не отправляла абонентам предложения о заключении контрактов, что также является нарушением. По закону о защите конкуренции, монополисту запрещается заниматься деятельностью, в результате которой ущемляются права других.

«Прокуратура потребовала от директора компании устранить нарушения. В результате представителям бизнеса направили проекты договоров», — пояснили в надзорном ведомстве.

Ранее в Ростове поликлиника незаконно отказала инвалиду в жизненно необходимых лекарствах.

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