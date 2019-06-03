Четвертую неделю нет горячей воды в элитном жилом комплексе в Ростове

Горячую воду, как и по всему Ростову, в домах № 65В, 65Е по улице Козлова отключили в результате прорыва водопровода во время гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону.
В указанных домах проживают около одной тысячи человек, которые пытались получить разъяснения о сложившейся ситуации по телефону, но внятного ответа, когда именно вернется в дома горячая вода, не получили.
В связи со сложившейся ситуацией жители 300 квартир написали заявление директору ООО «РТС» с просьбой решить вопрос. При этом жильцы подчеркнули, что оставляют за собой право обратиться в прокуратуру и другие властные структуры в случае оставления обращения без ответа. Копию заявления направили главе администрации Октябрьского района Ростова.
Напомним, по состоянию на 3 июня более 240 многоквартирных домов в Ростове остаются без горячей воды.