Четвертую неделю нет горячей воды в элитном жилом комплексе в Ростове

В связи со сложившейся ситуацией жители 300 квартир написали заявление директору ООО «РТС» с просьбой решить вопрос. При этом жильцы подчеркнули, что оставляют за собой право обратиться в прокуратуру и другие властные структуры в случае оставления обращения без ответа. Копию заявления направили главе администрации Октябрьского района Ростова.