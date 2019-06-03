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Ливни, град и грозы пообещали ростовчанам в ближайшее время

3 июня 2019, 06:17
Фото: pixabay.com
На территории Ростовской области в ближайшее время может резко ухудшиться погода, рассказали в региональном УМЧС.

В ближайшие три часа могут начаться ливни с грозой и градом. Ветер в это время усилится до 23 метров в секунду.

Непогода сохранится во вторник и утром в среду. «Жителям региона при ухудшении погоды стоит быть внимательными и осторожными. Лучше всего в это время оставаться дома», — рассказали в управлении.

Не стоит находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и витринами.

До этого в городе из-за непогоды произошло сразу несколько происшествий, в том числе в магазине обрушился потолок из-за ливня. Кроме того, горожане рассказали, что на улице Содружества после дождя появилась огромная яма на дороге.

Ранее Гидрометцентр обещал горожанам дождливую погоду на текущей неделе.

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