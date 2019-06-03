Новый детский сад «Катюша» в Ростове сделает упор на развитие талантов

«Мы хотим сделать наших детей счастливыми, уверенными в себе и успешными, - говорит председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. – Поэтому постарались создать для них максимально комфортные условия. У нас большие игровые комнаты с новыми современными развивающими игрушками и уютными спальнями, большой красивый зал для проведения музыкальных и спортивных занятий. Прогулки с детьми будут проходить на собственной благоустроенной территории с живым газоном, спортивными игровыми комплексами и теневыми навесами. На огороженной территории расположена спортивная площадка со специальным покрытием».