Новый детский сад «Катюша» в Ростове сделает упор на развитие талантов

Открытие детского сада «Катюша» состоялось 31 мая 2019 года, накануне Дня защиты детей. Как рассказал председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко, его главная особенность в том, что весь педагогический состав нацелен на развитие талантов каждого ребенка. Спорт, вокал, хореография, речевое развитие – всему этому планируется уделить особое внимание.
С самого начала на каждого малыша заводится индивидуальная карта, определяются природные склонности и направления работы педагогов. Детей ждут физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия музыкой. В группах по 5 человек ведутся занятия с логопедом и психологом. В стоимость посещения также входит работа психолога с родителями: опытный специалист даст профессиальные советы по воспитанию, поможет выстроить правильную мотивацию для ребенка.
«Мы хотим сделать наших детей счастливыми, уверенными в себе и успешными, - говорит председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. – Поэтому постарались создать для них максимально комфортные условия. У нас большие игровые комнаты с новыми современными развивающими игрушками и уютными спальнями, большой красивый зал для проведения музыкальных и спортивных занятий. Прогулки с детьми будут проходить на собственной благоустроенной территории с живым газоном, спортивными игровыми комплексами и теневыми навесами. На огороженной территории расположена спортивная площадка со специальным покрытием».
На новой сцене детского сада родителям наглядно продемонстрировали основные направления работы. В частности, выступила педагог детского сада «Катюша», гимнастка, балерина Ростовского музыкального театра Владлена Воротникова. Она продемонстрировала присутствующим «Русский танец», отрывок из балета «Лебединое озеро».