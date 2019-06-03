Первые летние командирские сборы начались в Ростовской области

Сборы с командирами взводов 150 мотострелковой дивизии в два этапа продлятся в течение недели.
На первом этапе офицеры узнают о требованиях к организации учебного процесса. В частности, об организации двухсторонних учений с использованием опыта современных военных конфликтов, в том числе полученного в Сирии.
Во втором этапе командирам продемонстрируют действия ротной тактической группы в обороне и наступлении. В ходе маневров группа будет применять нестандартные методы, вводить противника в заблуждение, использовать новейшие наземные и воздушные средства огневого поражения и беспилотники.
В завершение сборов офицеры пройдут аттестацию по методике, теории и практике со сдачей более 50 нормативов и решат около 20 тактических задач по основным предметам обучения.
Всего в сборах принимают участие порядка одной тысячи командиров и свыше 200 единиц спецтехники.
Напомним, во время учений в Ростовской области расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили заглубленные командные пункты и инженерные сооружения условного противника,