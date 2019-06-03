Песков: Кремль ждёт Калви на ПМЭФ

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин знает о тех опасениях, которые в связи с арестом Калви высказывают европейские и американские бизнесмены. Он особо подчеркнул, что РФ будет и впредь создавать наилучшие условия для развития иностранного бизнеса. Песков также заверил, что о расследовании дела Калви президенту докладывают.