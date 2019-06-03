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Песков: Кремль ждёт Калви на ПМЭФ

3 июня 2019, 16:34
Фото: kremlin.ru
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль хотел бы видеть задержанного главу Baring Vostok Майкла Калви в качестве участника ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума).

Представитель Кремля добавил, что расследование по делу Калви на грядущем мероприятии никак не отразится, информирует 3 июня телеканал «360».

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин знает о тех опасениях, которые в связи с арестом Калви высказывают европейские и американские бизнесмены. Он особо подчеркнул, что РФ будет и впредь создавать наилучшие условия для развития иностранного бизнеса. Песков также заверил, что о расследовании дела Калви президенту докладывают.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что Путин будет участвовать во всех возможных форматах ПМЭФ.

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