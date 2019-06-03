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Posted 3 июня 2019, 07:13

Published 3 июня 2019, 07:13

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Психиатрическую экспертизу назначили ростовской активистке Анастасии Шевченко

3 июня 2019, 07:13
Психиатрическую экспертизу назначили находящейся под домашним арестом активистке Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону, сообщила ее дочь Влада в Facebook.

По словам дочери, мать была у следователя, который и назначил экспертизу. «Видимо, потому что решила участвовать в выборах под домашним арестом», — сделала вывод девочка.

Пользователи высказали поддержку. «Но на каком основании психиатрическую экспертизу? Какие есть для этого поводы у следствия? Положат в психдиспансер с людьми не в себе, там всякие люди лежат: буйные, например, с помутнением рассудка. Ты там бесправный за решеткой психдиспансера. Это какой-то кошмар!» — написала Полина Ефимова.

Напомним, Анастасия Шевченко в течение нескольких месяцев находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За этот период из-за заболевания скончалась ее старшая дочь. Несмотря ни на что, женщина собирается баллотироваться в Гордуму Ростова и стала лауреатом премии Бориса Немцова.

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