Психиатрическую экспертизу назначили ростовской активистке Анастасии Шевченко

Posted 3 июня 2019, 07:13
Published 3 июня 2019, 07:13
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
По словам дочери, мать была у следователя, который и назначил экспертизу. «Видимо, потому что решила участвовать в выборах под домашним арестом», — сделала вывод девочка.
Пользователи высказали поддержку. «Но на каком основании психиатрическую экспертизу? Какие есть для этого поводы у следствия? Положат в психдиспансер с людьми не в себе, там всякие люди лежат: буйные, например, с помутнением рассудка. Ты там бесправный за решеткой психдиспансера. Это какой-то кошмар!» — написала Полина Ефимова.
Напомним, Анастасия Шевченко в течение нескольких месяцев находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За этот период из-за заболевания скончалась ее старшая дочь. Несмотря ни на что, женщина собирается баллотироваться в Гордуму Ростова и стала лауреатом премии Бориса Немцова.