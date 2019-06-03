Психиатрическую экспертизу назначили ростовской активистке Анастасии Шевченко

Пользователи высказали поддержку. «Но на каком основании психиатрическую экспертизу? Какие есть для этого поводы у следствия? Положат в психдиспансер с людьми не в себе, там всякие люди лежат: буйные, например, с помутнением рассудка. Ты там бесправный за решеткой психдиспансера. Это какой-то кошмар!» — написала Полина Ефимова.