rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2019, 08:19

Published 4 июня 2019, 08:19

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Глава Ростовской области не подтвердил слухи о своей отставке

4 июня 2019, 08:19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев не подтвердил появившуюся информацию о своей отставке, сообщается в передаче «Главные о главном» на канале «Дон-24».

В рамках беседы Голубев рассказал, что впереди много работы и задач, которые надо реализовать. В том числе он назвал важным визит в регион генпрокурора Юрия Чайки по вопросу проблемы утилизации отходов.

«Необходимо достичь понимания между всеми заинтересованными лицами, в том числе региональными операторами, населением и властями. У меня также намечено участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге», — произнес губернатор.

Он добавил, что после этого начнет готовиться к зимнему периоду. Кроме того, глава региона планирует побывать в нескольких городах, запланированы встречи по вопросам реализации национальных проектов.

Напомним, в социальных сетях было распространено сообщение о том, что Голубев написал заявление об уходе с поста. Однако источник RostovGazeta эту информацию опроверг.

Материалы по теме
Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов
#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика