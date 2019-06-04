Глава Ростовской области не подтвердил слухи о своей отставке

Posted 4 июня 2019, 08:19
Published 4 июня 2019, 08:19
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
В рамках беседы Голубев рассказал, что впереди много работы и задач, которые надо реализовать. В том числе он назвал важным визит в регион генпрокурора Юрия Чайки по вопросу проблемы утилизации отходов.
«Необходимо достичь понимания между всеми заинтересованными лицами, в том числе региональными операторами, населением и властями. У меня также намечено участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге», — произнес губернатор.
Он добавил, что после этого начнет готовиться к зимнему периоду. Кроме того, глава региона планирует побывать в нескольких городах, запланированы встречи по вопросам реализации национальных проектов.
Напомним, в социальных сетях было распространено сообщение о том, что Голубев написал заявление об уходе с поста. Однако источник RostovGazeta эту информацию опроверг.