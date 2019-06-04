Несколько улиц Ростова на сутки останутся без воды

Ограничения будут действовать с 08.00 мск 6 июня по 06.30 7 июня. Воды не будет в границах проспекта Михаила Нагибина и переулка Дальнего, улиц Нансена и Ларина, а также по улице Волоколамской.
В это время пройдут работы по подключению новых сетей к водопроводной линии диаметром 300 миллиметров.
Добавим, что в городе во время подготовки к отопительному сезону прошли гидравлические испытания теплосетей, из-за этого произошло множество дефектов. В понедельник без горячей воды оставались более 240 домов.
Все неполадки должны были устранить 21 мая, но сроки приходилось несколько раз переносить.