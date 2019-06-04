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Представители ГК «Чистый город» приняли участие в «Этичном фестивале»

4 июня 2019, 11:39
Фото: vk.com/ziferveganfest
Представители регоператора ГК «Чистый город» приняли участие в мероприятии «Этичный фестиваль», которое проходило в антикафе «Цифреблат».

В рамках мероприятия организаторами,НКО «Ростов-город будущего», было запланировано несколько лекций, мастер-классов и открытых диалогов.

Генеральный директор «Чистого города» Элла Кузьмина рассказала собравшимся о работе регоператора, о мусорной реформе, а также о новой системе обращения с отходами, после чего ответила на вопросы всех собравшихся.

«При внедрении новой системы обращения с отходами – один из важных этапов является подготовка жителей, донесение до них всей информации о том, кто такой регоператор, чем он занимается, чтобы не возникало каких-либо вопросов и сомнений. И хочу сказать, что это очень хорошо, что на «Этичном фестивале» были вопросы, была обратная реакция от собравшихся, в основном это молодежь. Ведь это показывает их заинтересованность в новой системе обращения с отходами и в то же время активную жизненную позицию», - прокомментировала Элла Кузьмина.

Помимо прочего гендиректор рассказала о планах группы компаний по строительству межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов и объяснила, почему ответственное отношение к раздельному сбору отходов выгодно каждому из нас.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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