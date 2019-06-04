Представители ГК «Чистый город» приняли участие в «Этичном фестивале»

«При внедрении новой системы обращения с отходами – один из важных этапов является подготовка жителей, донесение до них всей информации о том, кто такой регоператор, чем он занимается, чтобы не возникало каких-либо вопросов и сомнений. И хочу сказать, что это очень хорошо, что на «Этичном фестивале» были вопросы, была обратная реакция от собравшихся, в основном это молодежь. Ведь это показывает их заинтересованность в новой системе обращения с отходами и в то же время активную жизненную позицию», - прокомментировала Элла Кузьмина.