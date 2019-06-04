Зачем беглый банкир Герман Горбунцов нужен спецслужбам?

При этом Горбунцов удачно уходит от ответственности за совершенные дела. Правоохранители заочно уже прозвали его «серийным свидетелем», потому что он стремится занять подобную позицию практически в каждом нашумевшем деле, особенно там, где он находится по одну сторону с обвиняемым. Правоохранители знают, что такие, как Горбунцов, готовы давать показания против партнеров и друзей в обмен на то, что следствие закроет глаза на их собственные деяния. К сожалению, такие свидетели очень ценятся в современной системе правосудия. «Дайте дело, а свидетель-Горбунцов найдется», иронизируют правоохранители. Среди них также ходит шутка - сожаление о том, что Вышинский не знаком с Горбунцовым. Тогда известная фраза «признание - царица доказательств» звучала бы как «Горбунцов - царь доказательств».