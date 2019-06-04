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Posted 4 июня 2019, 11:29

Published 4 июня 2019, 11:29

Modified 17 сентября 2022, 16:07

Updated 17 сентября 2022, 16:07

Зачем беглый банкир Герман Горбунцов нужен спецслужбам?

4 июня 2019, 11:29
Имя банкира Германа Горбунцова связывается с громкими уголовными делами, где он значится свидетелем. В Великобритании эта фигура известна как «политический русский». А начинал свой бизнес Горбунцов в 90-е годы прошлого века, что в итоге привело его к побегу из страны.

Он стал учредителем многих компании в различных сферах - от строительства до охранной деятельности, однако наиболее значимыми стали его достижения в банковском деле, сообщают argumenti.ru. Горбунцов состоял в совете директоров таких банков - «Интерпрогресс», «Конверсбанк-Москва» и «Банк Индустриальный Кредит».

Он смог спасти от банкротства хоккейную команду «Спартак». К сожалению, позже выяснилось, что этот ход был необходим Горбунцову лишь для вывода из страны крупных сумм денег.

Следователи смогли возбудить дело против банкира лишь в 2011 году. Тогда ему вменили уголовную ответственность за подделку векселей. Горбунцов спешно бежал из России, присвоив себе средства финансовой организации, используемой для «отмывания» денег. Вскоре на банкира совершили покушение, в котором он впоследствии обвинил своего делового компаньона, молдавского политика Владимира Плахотнюка. Спустя некоторое время Горбунцов отказался от обвинений. Теперь его бывший оппонент становится с ним заодно в борьбе против другого политика из Молдовы Ренато Усатого, а также Москвы.

Одновременно Горбунцов начинает числиться важным свидетелем по громким уголовным делам. Так, в 2018 году было начато расследование против главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого обвинили в организации преступной группировки. Выяснилось, что этот фонд сотрудничал с крупными банками, имевшими отношение к деятельности Горбунцова в Молдове и России.

Его имя всплывает и при расследовании дела убийства предпринимателя Александра Минеева. Все активы погибшего бизнесмена перешли в руки банкира. Это сделало его подозреваемым в уголовном деле.

При расследовании убийства Бориса Немцова правоохранители также хотели допросить Горбунцова: он заявил, что знаком с заказчиками преступления.

Кроме этого, банкир числится основным свидетелем в деле обвиненного в коррупции в 2016 году полковника Дмитрия Захарченко.

При этом Горбунцов удачно уходит от ответственности за совершенные дела. Правоохранители заочно уже прозвали его «серийным свидетелем», потому что он стремится занять подобную позицию практически в каждом нашумевшем деле, особенно там, где он находится по одну сторону с обвиняемым. Правоохранители знают, что такие, как Горбунцов, готовы давать показания против партнеров и друзей в обмен на то, что следствие закроет глаза на их собственные деяния. К сожалению, такие свидетели очень ценятся в современной системе правосудия. «Дайте дело, а свидетель-Горбунцов найдется», иронизируют правоохранители. Среди них также ходит шутка - сожаление о том, что Вышинский не знаком с Горбунцовым. Тогда известная фраза «признание - царица доказательств» звучала бы как «Горбунцов - царь доказательств».

#Общество#Новости
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