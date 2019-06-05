Жители взорвавшегося в Шахтах дома смогут вернуться в квартиры в сентябре

Всего из-за взрыва повреждения получили два дома - №16 и 18, на их восстановление выделили более 42 миллионов рублей из резервного фонда. Так, в первом доме оказались разрушенными четыре квартиры, плиты перекрытия и лифтовое оборудование. В другом строении разрушен технический этаж, находятся в аварийном состоянии плиты перекрытия.
Губернатор области Василий Голубев поручил ускорить работы и завершить их до сентября. "В сентябре люди должны въехать в квартиры, которые не будут напоминать им о произошедшей трагедии", - уточнил глава области.
Напомним, 14 января произошел взрыв газа в доме, в результате чего обрушились два этажа. Из-за этого погибли 5 человек, еще более 90 жильцов переселили.