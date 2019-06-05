Жители взорвавшегося в Шахтах дома смогут вернуться в квартиры в сентябре

Всего из-за взрыва повреждения получили два дома - №16 и 18, на их восстановление выделили более 42 миллионов рублей из резервного фонда. Так, в первом доме оказались разрушенными четыре квартиры, плиты перекрытия и лифтовое оборудование. В другом строении разрушен технический этаж, находятся в аварийном состоянии плиты перекрытия.