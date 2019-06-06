Четверых ростовчан накажут за парковку возле мусорных контейнеров

В этот раз вместе с администрацией Кировского района, а также с сотрудниками Кировского отдела полиции им удалось поймать четверых правонарушителей. Ростовчане припарковали свои автомобили, загородив подъезд к контейнерным площадкам, что является правонарушением. На месте в отношении них были составлены протоколы, и теперь им грозит штраф.
«Это не первый рейд, который мы проводим с администрациями и которые оказываются достаточно продуктивными. Важно подчеркнуть, что жители, нарушившие закон, признают свою вину и обещают, что впредь такого не повторится. Мы же намерены и дальше проводить такие рейды, объяснять ростовчанам, что их необдуманные действия приводят к загрязнению собственного города. Ведь мусороуборочная техника не может подъехать к контейнерам, чтобы забрать мусор», - прокомментировал главный специалист управления экоконтроляГК «Чистый город»Олег Пономарев.
Правонарушения были зафиксированы на Горького, Чехова и Соколова. На вопрос «почему так припарковались», ответ был один у всех: «Центр города, другого места для парковки не было».Регоператор призывает автовладельцев не загораживать проезд к контейнерным площадкам и соблюдать правила благоустройства, где четко прописано, что к площадкам сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд, в противном случае владельцам авто грозит штраф до 3 тысяч рублей.