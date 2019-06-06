Четверых ростовчан накажут за парковку возле мусорных контейнеров

«Это не первый рейд, который мы проводим с администрациями и которые оказываются достаточно продуктивными. Важно подчеркнуть, что жители, нарушившие закон, признают свою вину и обещают, что впредь такого не повторится. Мы же намерены и дальше проводить такие рейды, объяснять ростовчанам, что их необдуманные действия приводят к загрязнению собственного города. Ведь мусороуборочная техника не может подъехать к контейнерам, чтобы забрать мусор», - прокомментировал главный специалист управления экоконтроляГК «Чистый город»Олег Пономарев.