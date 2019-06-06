Нарушения в работе общественного транспорта выявили в Новочеркасске

Рейды длились с 07.50 мск до 09.20, ответственные лица контролировали движение автобусов с конечной остановки в районе больницы. Нарушения оказались на всех маршрутах, которые отправляются из этой точки.
На маршруте № 1, который двигается до железнодорожного вокзала, доехали только 8 автобусов из 10. Из заявленных 5 автобусов маршрута № 1А прибыли только три автобуса.
Кроме того, автобусы № 41 из микрорайона Молодежного и № 51 с улицы Украинской на конечной остановке вообще не появились. По данным фактам составили акты, а от транспортных компаний потребовали устранить нарушения.
«Перевозчикам нужно в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Комиссия проверит исполнение предписаний в ходе последующих рейдов», — пояснили в администрации города.