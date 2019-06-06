Продолжается подготовительная работа к очистке Темерника в Ростовской области

С ней полностью согласен председатель правления АНО «Парк Темерник» Николай Бритвин: — Именно совместная работа всех заинтересованных сторон позволит добиться желаемого результата. Мы все хотим жить возле чистой реки, а для этого нужна координация власти, гражданского общества и науки. Радует, что эта работа началась. Но нужно больше участия ростовчан. Как отметила Наталья Николаевна, нужны конкретные люди с предложениями. Ждём их предложения на нашу электронную почту [email protected]. Каждое обращение будет рассмотрено, а отправителю обязательно ответим и расскажем, как оно будет реализовано, — уточнил Николай Николаевич.