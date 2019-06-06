Продолжается подготовительная работа к очистке Темерника в Ростовской области

Напомним, работы начнутся от истока в районе Суворовский, и первым крупным скоплением жилых домов в зоне очистки станет именно дачное товарищество «Импульс». Сейчас там проживает порядка двух тысяч жителей, на территории построены мосты, проведены различные коммуникации, некоторые жители возвели различные сооружения. Для того, чтобы минимизировать ущерб для всей этой инфраструктуры, не снижая качества основной работы по очистке реки, и проводятся консультации с членами садоводства.
По словам заместителя регионального министра природных ресурсов и экологии Натальи Ковтун, сейчас ведётся работа по инвентаризации объектов, демонтаж которых можно избежать или компенсировать. В частности, предполагается проведение компенсационных посадок деревьев после проведения работ, щадящий режим в отношении застройки вдоль берега реки.
«Мы не стали проводить проверку законности использования земельных участков в береговой полосе. Конечно, в тех местах, где люди забором перегородили русло, мы будем поднимать вопрос, как-то его решать. Но у нас стоит задача по максимуму помочь водному объекту, и доставить минимум неприятностей жителям ДНТ», — отметила Наталья Николаевна.
По словам зама директора ФГБУН Российский НИИ проблем мелиорации Германа Сенчукова, который в рамках АНО «Парк Темерник» отвечает за научное направление, эта подготовительная работа позволит актуализировать существующую геоинформационную модель реки.
«У нас есть многослойная модель, где указаны источники загрязнений, гидротехнические сооружения, различные уровневые характеристики и другая необходимая информация. Но река живой организм, она меняется. Сейчас мы рассчитываем, что будет убран большой объём ила, вследствие этого увеличится пропускная способность водного объекта. В ближайшее время планируем провести съёмку с квадрокоптера участка реки до очистки, затем, по окончании работ, зафиксируем результат», — рассказал Герман Александрович.
По словам Натальи Ковтун, подрядчик работ также обещает вести фотофиксацию всех работ. Кроме того, минприроды совместно с АНО «Парк Темерник» продолжает работу по созданию рабочей группы с представителями общественности, жителей других ДНТ и всех, кто неравнодушен к судьбе главной ростовской реки.
«Нужны конкретные люди с конкретными знаниями предложениями и решениями», — сказала Наталья Ковтун.
С ней полностью согласен председатель правления АНО «Парк Темерник» Николай Бритвин: — Именно совместная работа всех заинтересованных сторон позволит добиться желаемого результата. Мы все хотим жить возле чистой реки, а для этого нужна координация власти, гражданского общества и науки. Радует, что эта работа началась. Но нужно больше участия ростовчан. Как отметила Наталья Николаевна, нужны конкретные люди с предложениями. Ждём их предложения на нашу электронную почту [email protected]. Каждое обращение будет рассмотрено, а отправителю обязательно ответим и расскажем, как оно будет реализовано, — уточнил Николай Николаевич.
«На базе АНО „Парк Темерник“ сейчас формируется общность, которую мы называем „люди реки“. Они не только будут принимать участие в очистке Темерника, но и в дальнейшем помогут реализовать ландшафтные проекты, организовать субботники, защитить реку от несанкционированных свалок, сбросов нечистот, вандализма. И чем больше будет таких людей, тем быстрей очистится река, а значит и весь город», — подчеркнул председатель правления организации.