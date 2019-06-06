Третьей в рейтинге самого дешевого дизтоплива в ЮФО стала Ростовская область

Posted 6 июня 2019, 11:01
Published 6 июня 2019, 11:01
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Дешевле, чем в Ростове, дизтопливо можно купить только в Краснодаре и Майкопе.
В Ростове в мае литр дизельного топлива стоил в среднем 44,62 рубля, что на 41 копейку меньше, чем в марте 2019 года. При этом в Краснодаре и Майкопе дизтопливо продают по 44,48 рубля за литр.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали стоимость дизтоплива во всех столицах ЮФО. Самым дорогим оно оказалось в Симферополе, 49,72 рубля, и в Севастополе, 49,64 рубля.
Напомним, В Ростове-на-Дону в апреле снизилась стоимость дизельного топлива, однако цена бензина выросла.
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