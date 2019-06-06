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В Ростове водитель протаранил автозаправку и пытался сжечь автомобиль

6 июня 2019, 06:29
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Сети появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону водитель на заправке хотел поджечь свой автомобиль, ролик разместили в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в начале июня на улице Страны Советов, где водитель автомобиля поссорился с сотрудником заправки. Решив отомстить, он на машине врезался в здание магазина у АЗС.

«Мужчина не справился со своими эмоциями, облил свой автомобиль бензином и намеревался его поджечь на заправке. Это ему сделать помешали сотрудники АЗС», — рассказали очевидцы.

Причина конфликта между водителем и работниками не раскрывается. Многие пользователи в комментариях пошутили, что мужчина «психанул из-за высоких цен на бензин».

Ранее в Ростовской области сотрудники полиции сняли с поезда пожилого мужчину за неадекватное поведение.

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