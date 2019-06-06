В Ростове водитель протаранил автозаправку и пытался сжечь автомобиль

Происшествие случилось в начале июня на улице Страны Советов, где водитель автомобиля поссорился с сотрудником заправки. Решив отомстить, он на машине врезался в здание магазина у АЗС.
«Мужчина не справился со своими эмоциями, облил свой автомобиль бензином и намеревался его поджечь на заправке. Это ему сделать помешали сотрудники АЗС», — рассказали очевидцы.
Причина конфликта между водителем и работниками не раскрывается. Многие пользователи в комментариях пошутили, что мужчина «психанул из-за высоких цен на бензин».
Ранее в Ростовской области сотрудники полиции сняли с поезда пожилого мужчину за неадекватное поведение.