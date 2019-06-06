Задержанный за обналичку брат члена ЕР оказался владельцем фирм-банкротов в Ростове

Константин Соловьев вместе со своим подельником Олегом Кравцовым были задержаны оперативниками в Ростове-на-Дону в среду. По предположительной информации, они обналичили по фиктивному контракту через фирму «Мобиус Рус» и латвийскую компанию Barton Mill Inc. на поставку тамографов более 130 миллионов рублей. Силовики провели масштабные обыски в офисах и домах задержанных в Москве и Ростове. Изъяты бухгалтерские документы и печати подставных фирм, сообщают Telegram-каналы.