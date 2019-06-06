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Задержанный за обналичку брат члена ЕР оказался владельцем фирм-банкротов в Ростове

6 июня 2019, 08:03
Фото: Телеграм-канал "Че по Ростову"
Задержанный в Ростове-на-Дону за вывоз зарубеж 134 миллионов рублей брат члена «Единой России» Олега Соловьева признан банкротом, сообщается в документах Арбитражного суда.

Константин Соловьев вместе со своим подельником Олегом Кравцовым были задержаны оперативниками в Ростове-на-Дону в среду. По предположительной информации, они обналичили по фиктивному контракту через фирму «Мобиус Рус» и латвийскую компанию Barton Mill Inc. на поставку тамографов более 130 миллионов рублей. Силовики провели масштабные обыски в офисах и домах задержанных в Москве и Ростове. Изъяты бухгалтерские документы и печати подставных фирм, сообщают Telegram-каналы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета не резидентов с использованием подложных документов группой лиц в особо крупном размере».

Брат Константина Олег Соловьев является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». В политику он пришел в 2012 году, когда его избрали заместителем Секретаря политсовета партии «Единая Россия» по Железнодорожному району Ростова-на-Дону. Также Константин Соловьев с 2014 года является членом попечительского совета Донской митрополии.Олег Соловьев занимался бизнесом, у него десятки фирм, и половина из них находятся на стадии банкротства.

Константин СоловьевКонстантин Соловьев
Олег СоловьевОлег Соловьев
Константин Соловьев
Фото: Телеграм-канал "Че по Ростову"

В отношении самого бизнесмена применена процедура банкротства, по решению ФНС по его счетам приостановлены все операции. Компания «Мобиус Рус», через которую, предположительно, были выведены 134 миллиона рублей, также признана банкротом в феврале текущего года.

Выручка от продаж ООО «Мобиус Рус» за 2016 год составила более 3,5 миллионов рублей. Официально в настоящий момент задержание Соловьева правоохранители не комментируют.

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег, выделенной на расчистку местного водоема.

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