Афиша от RostovGazeta: фейерверки за 6 млн, 50 уникальных байков и фестиваль еды

Место № 1 — Этнокомплекс «Кумжа». Что — фестиваль фейерверков. Когда — СБ, ВС, 17.00
Из разных городов России шесть лучших команд продемонстрируют свое мастерство в музыкально-пиротехническом шоу. Все фейерверки управляются компьютерами в сочетании с музыкальными саундтреками. Протяженность фейерверков по линии горизонта 200 метров. А теперь внимание: участники в общей сложности за два дня выпустят в небо пиротехники на сумму более шести миллионов рублей.
Место № 2 — галерея «Астор». Что — концерт Little Big. Когда — ПТ, 20.00
Коллектив презентует новую программу. «Antipositive — смесь панка, рейва и рэпа. В новом альбоме больше протеста, агрессивнее музыка, в некоторых треках появилась электрогитара. На фоне этого дикого рейва — один единственный лиричный трек, космический и расслабленный», но какой именно группа не раскрывает. Little Big — русская панк-рэйв группа.
Место № 3 — Театр 18+. Что — Спектакль-комедия «Хроники Макбета. Короли подъезда». Когда — СБ, 19.00
Эта история о двух ветеранах НКВД, взаимоотношения которых представляют один поединок, где каждый хочет занять место лидера. Они считают себя королями подъезда, но на одной территории трудно ужиться двум старикам, кто же одержит победу в этой «кровопролитной» схватке?
Место № 4 — Набережная Дона. Что — Food Market. Когда — СБ, ВС, 15.00
Здесь можно будет найти еду, напитки, мороженое, сувениры, для гостей проведут мастер-классы. Десятки поваров продемонстрируют свои кулинарные способности. На площадке сыграет группа «Разные», а также другие музыкальные коллективы.
Место № 5 — пос. Степной курган. Что — фестиваль «Сальская степь». Когда — СБ, 10.00
В программе фестиваля запланированы казачьи спортивные соревнования: рукопашный бой, джигитовка, метание ножа, спортивные игры. Конечно же, различные мастер-классы, театрализованная постановка казачьих обрядов и традиционная уха. Также желающие смогут прокатиться на катере по реке Маныч и на лошадях по степи, посмотреть выставки палаток-куреней в казачьем стиле и показательные выступления спортсменов на байдарках и каноэ.
Место № 6 — «Ростов-Арена». Что — Rostov Drive Show. Когда — ВС, 12.00
Не переживайте, поле не пострадает, так как автофестиваль пройдет за пределами стадиона, на восточной парковке. Вы станете свидетелями самых зрелищных видов спорта: дрифт-шоу, мото-шоу, байк-шоу, а также увидите показательные выступления каскадеров, и 50 уникальный байков со всей страны.
Для детей будет организована бесплатная детская зона с батутом и аниматорами. Кроме того в этом году впервые будет прокат машин для самых маленьких «Назад в прошлое»: автомобили Москвич, радуга, львовянка.