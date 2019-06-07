Афиша от RostovGazeta: фейерверки за 6 млн, 50 уникальных байков и фестиваль еды

Из разных городов России шесть лучших команд продемонстрируют свое мастерство в музыкально-пиротехническом шоу. Все фейерверки управляются компьютерами в сочетании с музыкальными саундтреками. Протяженность фейерверков по линии горизонта 200 метров. А теперь внимание: участники в общей сложности за два дня выпустят в небо пиротехники на сумму более шести миллионов рублей.