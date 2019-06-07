Американца арестовали из-за угроз в адрес сенаторов США

Газета “Известия” пишет, что согласно предварительной информации, подозреваемый на протяжение тринадцати месяцев совершил более двух тысяч звонков в конгресс, часть из которых представляла собой угрозы в отношении сенаторов. В соответствии со следственной версии, первый случай зафиксирован в мае прошлого года: обвиняемый угрожал двум парламентариям отрезать головы.