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Американца арестовали из-за угроз в адрес сенаторов США

7 июня 2019, 12:49
Фото: pxhere.com
Суд американского штата Юта арестовал мужчину, угрожавшего жизням сенаторов США.

Газета “Известия” пишет, что согласно предварительной информации, подозреваемый на протяжение тринадцати месяцев совершил более двух тысяч звонков в конгресс, часть из которых представляла собой угрозы в отношении сенаторов. В соответствии со следственной версии, первый случай зафиксирован в мае прошлого года: обвиняемый угрожал двум парламентариям отрезать головы.

Отмечается, что мужчина подозревается также в нанесении вреда здоровью. Судом ему может быть назначено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф, составляющий двести пятьдесят тысяч долларов.

#Новости#Происшествия
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