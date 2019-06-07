Безопасность отдыхающих на пляжах Ростова будут обеспечивать казачьи дружины

«На всех пляжах имеются информационные щиты, на которых написано, где разрешено купаться, и что нельзя делать в водоеме. У нас созданы межведомственные рабочие группы, куда вошли сотрудники Управления по делам ГО и ЧС города, Госинспекция по маломерных судам ГУ МЧС России по Ростовской области. Ежедневно группа в составе двух человек на плавсредствах проезжает от Зеленого острова до Кумженской рощи. На территории города есть еще две областные поисково-спасательные службы, плюс две группы ходят по берегу реки. Сегодня комитет по казачеству нам выделяет дружинников, которые также ежедневно патрулируют территорию острова Зеленый, чтобы исключить купания в не оборудованных местах и разведение открытого огня отдыхающими», — рассказал Наумов.