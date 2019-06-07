Безопасность отдыхающих на пляжах Ростова будут обеспечивать казачьи дружины

Перед началом купального сезона в Ростове началась работа по информированию населения о мерах безопасности, которые надо соблюдать в открытых водоемах города. Однако жители продолжают купаться в необорудованных местах. Так, с 1 июня в Ростове на воде уже произошло шесть несчастных случаев. Это даже больше, чем за весь прошлый купальный сезон. Власти усиливают надзор за соблюдением мер безопасности жителей города
«На всех пляжах имеются информационные щиты, на которых написано, где разрешено купаться, и что нельзя делать в водоеме. У нас созданы межведомственные рабочие группы, куда вошли сотрудники Управления по делам ГО и ЧС города, Госинспекция по маломерных судам ГУ МЧС России по Ростовской области. Ежедневно группа в составе двух человек на плавсредствах проезжает от Зеленого острова до Кумженской рощи. На территории города есть еще две областные поисково-спасательные службы, плюс две группы ходят по берегу реки. Сегодня комитет по казачеству нам выделяет дружинников, которые также ежедневно патрулируют территорию острова Зеленый, чтобы исключить купания в не оборудованных местах и разведение открытого огня отдыхающими», — рассказал Наумов.
Еще раз напоминаем, что есть меры безопасности, которые необходимо соблюдать, заходя в воду: отдыхать только на оборудованных для этих целей пляжах, в алкогольном опьянение даже по колено не заходить в воду, не ходить купаться ночью, не прыгать в неизвестном месте со свай, мостов и лодок, не катать детей на лодках без спасательных жилетов.