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«Деловая Россия» и регоператор «Чистый город» определили вектор взаимодействия

7 июня 2019, 09:43
Фото: ГК «Чистый город»
Координатор общественной организации «Деловая Россия» по ЮФО Наиля Никитина провела в Ростове-на-Дону заседание, на котором встретилась с представителями бизнеса в регионе.

Координатор организации представила всем собравшимся члена «Деловой России», гендиректора ГК «Чистый город» Эллу Кузьмину. В ходе встречи обсуждались основные проблемы, с которыми бизнесменам пришлось столкнуться в регионе. Элла Кузьмина рассказала всем собравшимся о деятельности регионального оператора, о реформе чистоты и о трудностях, с которыми столкнулась компания в первые месяцы работы, а также о давнем сотрудничестве с «Деловой Россией» в других регионах ЮФО.

«Стоит сказать о том, что регоператор на начальном этапе столкнулся с рядом проблем, одна из которых — низкая активность по заключению договоров со стороны юрлиц. Но на сегодняшний день ситуация выравнивается. Бизнес стал более ответственно относится к этому вопросу, свыше 70% юрлиц уже заключили договоры. Одна из основных задач на сегодняшний день — информировать людей о новой системе по обращению с отходами, о необходимости возведениях новых объектов. Для этого мы проводим различные экологические акции, участвуем в субботниках. Мы будем рады проводить также совместные мероприятия с «Деловой Россией». С организацией мы сотрудничаем уже не первый год на территории других регионов. Приятно, что границы нашего плодотворного сотрудничества расширяются», — прокомментировала Элла Кузьмина».

Элла Кузьмина и Наиля Никитина обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимопомощи, а также наметили план совместных мероприятий по экопросвещению.

Справка:

«Деловая Россия» — общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 3 тыс. бизнесменов. Общая численность сотрудников на предприятиях «Деловой России» — около 1 млн человек. «Деловая Россия» представлена в 83 субъектах РФ и включает в себя 48 комитетов.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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