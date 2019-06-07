«Деловая Россия» и регоператор «Чистый город» определили вектор взаимодействия

«Стоит сказать о том, что регоператор на начальном этапе столкнулся с рядом проблем, одна из которых — низкая активность по заключению договоров со стороны юрлиц. Но на сегодняшний день ситуация выравнивается. Бизнес стал более ответственно относится к этому вопросу, свыше 70% юрлиц уже заключили договоры. Одна из основных задач на сегодняшний день — информировать людей о новой системе по обращению с отходами, о необходимости возведениях новых объектов. Для этого мы проводим различные экологические акции, участвуем в субботниках. Мы будем рады проводить также совместные мероприятия с «Деловой Россией». С организацией мы сотрудничаем уже не первый год на территории других регионов. Приятно, что границы нашего плодотворного сотрудничества расширяются», — прокомментировала Элла Кузьмина».