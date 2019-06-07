Дождливая и жаркая погода ждет ростовчан на выходных

В пятницу днем будет облачно, воздух прогреется до 30 градусов, осадков не ожидается. В субботу начнутся дожди с температурой до 32 градусов.
В воскресенье снова будет облачно, столбики термометров поднимутся до 30 градусов. С понедельника по четверг сохранится аналогичная погода, а воздух может прогреться до 33 градусов.
В ночное время температура может опуститься до 19 градусов. Дожди пройдут в ночь на субботу, на воскресенье и на четверг. Скорость ветра в эти периоды не превысит шести метров в секунду.