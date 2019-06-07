rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дождливая и жаркая погода ждет ростовчан на выходных

7 июня 2019, 04:58
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в субботу могут начаться дожди, температура воздуха поднимется до 32 градусов, рассказали в Гидрометцентре.

В пятницу днем будет облачно, воздух прогреется до 30 градусов, осадков не ожидается. В субботу начнутся дожди с температурой до 32 градусов.

В воскресенье снова будет облачно, столбики термометров поднимутся до 30 градусов. С понедельника по четверг сохранится аналогичная погода, а воздух может прогреться до 33 градусов.

В ночное время температура может опуститься до 19 градусов. Дожди пройдут в ночь на субботу, на воскресенье и на четверг. Скорость ветра в эти периоды не превысит шести метров в секунду.

Ранее в Ростове из-за сильных ливней обрушился потолок в гипермаркете, никто не пострадал.

Материалы по теме
Прибрежные территории может подтопить в Ростове из-за непогодыПроблемы с водой появились в Таганроге из-за непогодыДва моста смыло в Мостовском районе Кубани непогодой
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28