Лжеэлектрик обманул бизнесмена в Ростове на 600 тыс рублей

В полицию обратился предприниматель, который рассказал о покупке помещения и решении увеличить электрическую емкость. Через знакомых он познакомился с мужчиной, который представился работником энергокомпании и пообещал помочь в оформлении документов.
«Злоумышленник подделал бумаги и передал бизнесмену, тот заплатил за них 600 тысяч рублей. После этого подозреваемый перестал отвечать на звонки», — рассказали в полиции.
Правоохранители задержали 32-летнего местного жителя. В отношении него по факту мошенничества завели уголовное дело.
Максимальное наказание составляет пять лет колонии.
Ранее в Ростове завели уголовное дело по факту хищения 30 миллионов рублей, выделенных на расчистку местного водоема.