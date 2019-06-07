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Лжеэлектрик обманул бизнесмена в Ростове на 600 тыс рублей

7 июня 2019, 11:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который совершил крупную аферу, представившись электриком, сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратился предприниматель, который рассказал о покупке помещения и решении увеличить электрическую емкость. Через знакомых он познакомился с мужчиной, который представился работником энергокомпании и пообещал помочь в оформлении документов.

«Злоумышленник подделал бумаги и передал бизнесмену, тот заплатил за них 600 тысяч рублей. После этого подозреваемый перестал отвечать на звонки», — рассказали в полиции.

Правоохранители задержали 32-летнего местного жителя. В отношении него по факту мошенничества завели уголовное дело.

Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее в Ростове завели уголовное дело по факту хищения 30 миллионов рублей, выделенных на расчистку местного водоема.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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