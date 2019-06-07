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Около 1 млрд руб потратят на реконструкцию очистных сооружений в Аксае

7 июня 2019, 06:00
Фото: donland.ru
В Ростовской области выделили около одного миллиарда рублей, которые потратят на работы по реконструкции очистных сооружений канализации в Аксае, рассказали в правительстве региона.

Деньги предусмотрены из областного бюджета, работы пройдут в поселке Ковалевка. Они начались в 2018 году и будут завершены в декабре 2020 года.

Проектная мощность, на которую планируется выйти в середине 2021 года, составит 12,5 тысячи кубометров в сутки.

«Реконструкция позволит обеспечить необходимую очистку сточных вод и значительно уменьшить поступления в природу загрязняющих веществ», — рассказал глава МинЖКХ Андрей Майер.

Ранее появилась информация, что в 2021–2022 годах планируется провести капитальный ремонт Ростовского дворца спорта. На эти цели потратят 1,5 миллиарда рублей, вместимость комплекса увеличится до 4,5 тысячи человек.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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