Около 1 млрд руб потратят на реконструкцию очистных сооружений в Аксае

Деньги предусмотрены из областного бюджета, работы пройдут в поселке Ковалевка. Они начались в 2018 году и будут завершены в декабре 2020 года.
Проектная мощность, на которую планируется выйти в середине 2021 года, составит 12,5 тысячи кубометров в сутки.
«Реконструкция позволит обеспечить необходимую очистку сточных вод и значительно уменьшить поступления в природу загрязняющих веществ», — рассказал глава МинЖКХ Андрей Майер.
Ранее появилась информация, что в 2021–2022 годах планируется провести капитальный ремонт Ростовского дворца спорта. На эти цели потратят 1,5 миллиарда рублей, вместимость комплекса увеличится до 4,5 тысячи человек.