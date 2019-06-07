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Остановку машин запретят на Суворова в Ростове

7 июня 2019, 11:26
Фото: torange.biz/CC-BY 4.0
В Ростове-на-Дону с конца июня изменится схема организации дорожного движения, рассказали в городской администрации.

С 26 июня запретят остановку автомобилей по улице Суворова, 18. Это позволит увеличить пропускную способность дороги.

С этого же времени запретят стоянку машин на улице Тибетская на участке от переулка 1-й Кольский до переулка Бугский. Кроме того, в части улицы Нариманова с 25 июня до конца августа будет действовать одностороннее движение.

Ранее появилась информация, что на все лето в области ввели ограничения движения для грузовиков. Водители не имеют права передвигаться по федеральным дорогам в жаркую погоду. Таким образом власти хотят сохранить покрытие проезжей части.

Кроме того, до сентября перекроют перекроют проезд в части улицы Лермонтовской.

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