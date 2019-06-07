Остановку машин запретят на Суворова в Ростове

С 26 июня запретят остановку автомобилей по улице Суворова, 18. Это позволит увеличить пропускную способность дороги.
С этого же времени запретят стоянку машин на улице Тибетская на участке от переулка 1-й Кольский до переулка Бугский. Кроме того, в части улицы Нариманова с 25 июня до конца августа будет действовать одностороннее движение.
Ранее появилась информация, что на все лето в области ввели ограничения движения для грузовиков. Водители не имеют права передвигаться по федеральным дорогам в жаркую погоду. Таким образом власти хотят сохранить покрытие проезжей части.
Кроме того, до сентября перекроют перекроют проезд в части улицы Лермонтовской.