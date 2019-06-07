«Россети» помогут сетевому комплексу СКФО выйти на новый уровень

В свою очередь Павел Ливинский рассказал о задачах на ближайшие годы, которые связаны с комплектованием сферы квалифицированным персоналом, а также спецтехникой и материалами. Это позволит повысить надежность снабжения ресурсом жителей Северного Кавказа. Глава компании отметил, что для решения текущих проблем проводятся учения специалистов, проектирование новых объектов, расширение рамок цифровой трансформации комплекса. Все это невозможно реализовать без поддержки руководства регионов. Ливинский подчеркнул, что уже к 2023 году надежность и стабильность энергокомплекса СКФО будут такими же, как и в других регионах России.