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«Россети» помогут сетевому комплексу СКФО выйти на новый уровень

7 июня 2019, 16:27
Фото: rosseti.ru
Компания «Россети Северный Кавказ» подписала договор на 10 лет о сотрудничестве в социально-экономической сфере с республиками Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Соглашение было закреплено сторонами - главой предприятия и руководителями республик - на ПМЭФ 2019. Церемония проходила при участии полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александре Матовникове и главе группы «Россети» Павле Ливинском, информируют «Новые известия».

Согласно документу энергокомпания будет инвестировать средства в масштабные проекты, целью которых является повышение качества электроснабжения, внедрение цифровых технологий и снижение потерь.

Помимо этого, будет производиться консолидация энергетических объектов в регионах, что позволит снизить аварийность и оптимизировать расходы. Опыт работы в других субъектах показал, что единое управление приводит к повышению эффективности деятельности предприятий, ускорению внедрения современных технологий и уменьшению издержек.

Александр Матовников поблагодарил «Россети» за работу и выразил надежду, что совместные усилия приведут к стабильности в сетевом комплексе СКФО. Он также отметил, что день подписания договора является очень важным для округа.

В свою очередь Павел Ливинский рассказал о задачах на ближайшие годы, которые связаны с комплектованием сферы квалифицированным персоналом, а также спецтехникой и материалами. Это позволит повысить надежность снабжения ресурсом жителей Северного Кавказа. Глава компании отметил, что для решения текущих проблем проводятся учения специалистов, проектирование новых объектов, расширение рамок цифровой трансформации комплекса. Все это невозможно реализовать без поддержки руководства регионов. Ливинский подчеркнул, что уже к 2023 году надежность и стабильность энергокомплекса СКФО будут такими же, как и в других регионах России.

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