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Стал известен самый безопасный авиаперевозчик России

7 июня 2019, 13:00
Фото: АКР
Исследовательское агентство JACDEC составилО свой собственный рейтинг безопасных авиаперевозчиков мира, в который попали и российские компании.

Эксперты собрали данные обо всех авиапроисшествиях крупнейших авиакомпаний мира, а сам анализ проводился сразу по нескольким параметрам, от пассажирооборота до состояния авиапарка.

Особое внимание было уделено статистике нештатных ситуаций.

Лидером международного рейтинга среди всех российских авиакомпаний оказался перевозчик «Россия», а в общем списке он занял 47 позицию. Подобный рейтинг составляется ежегодно, в текущем году среди российских перевозчиков на втором и третьем местах оказались «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

#Новости#Экономика
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