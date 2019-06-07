Стал известен самый безопасный авиаперевозчик России

Лидером международного рейтинга среди всех российских авиакомпаний оказался перевозчик «Россия», а в общем списке он занял 47 позицию. Подобный рейтинг составляется ежегодно, в текущем году среди российских перевозчиков на втором и третьем местах оказались «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».