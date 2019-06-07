Стихи Пушкина читали в Ростове на армянском, грузинском и английском языках

В честь дня рождения создателя современного русского языка в парке собралось множество гостей разных возрастов, социальных статусов и национальностей. Однако главными героями и «хедлайнерами» мероприятия были дети. Сначала маленьких почитателей творчества Пушкина ждали увлекательные квесты: например, погрузиться в сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» вместе с ее кукольными героями. Также многим ребятам разукрашивали лица специальными красками для аквагрима. Кроме того, каждый желающий мог попробовать научиться сделать свою золотую рыбку из бумаги. Вместе с тем проводились викторины на знание русских народных пословиц и поговорок.
Программу празднования продолжил красочный концерт. Было представлено множество вокальных и танцевальных номеров, прочитаны различные стихотворения поэта.
Особое внимание хотелось бы обратить на то, что концерт получился действительно многонациональным- больше всего это проявилось в чтении стихотворений А. С. Пушкина, которые были прочитаны на разных языках. Началось все, конечно же, с русского, когда студент ДГТУ с чувством, толком и расстановкой прочел стихотворение «Деревня». Но потом пошли сюрпризы. Девушки из поэтического клуба им. Налбандяна прочли знаменитое «Письмо Татьяны» на армянском языке. Индийский поэт и литературовед Барес Кхумар прочел стихотворение «Я Вас любил» на английском языке. Одно из самых известных стихотворений поэта «У лукоморья дуб зеленый» было прочитано сразу на русском, армянском и грузинском языках. Сложилось впечатление, будто другие языки воздают своеобразную дань русскому языку. Зрители могли не знать иностранных слов, но в то же время понимали и ухватывали малейший смысл. В этом, наверное, и заключается мощь великого русского поэта.