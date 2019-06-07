Стихи Пушкина читали в Ростове на армянском, грузинском и английском языках

Особое внимание хотелось бы обратить на то, что концерт получился действительно многонациональным- больше всего это проявилось в чтении стихотворений А. С. Пушкина, которые были прочитаны на разных языках. Началось все, конечно же, с русского, когда студент ДГТУ с чувством, толком и расстановкой прочел стихотворение «Деревня». Но потом пошли сюрпризы. Девушки из поэтического клуба им. Налбандяна прочли знаменитое «Письмо Татьяны» на армянском языке. Индийский поэт и литературовед Барес Кхумар прочел стихотворение «Я Вас любил» на английском языке. Одно из самых известных стихотворений поэта «У лукоморья дуб зеленый» было прочитано сразу на русском, армянском и грузинском языках. Сложилось впечатление, будто другие языки воздают своеобразную дань русскому языку. Зрители могли не знать иностранных слов, но в то же время понимали и ухватывали малейший смысл. В этом, наверное, и заключается мощь великого русского поэта.