В Краснодаре осудили мужчину, из автомата расстрелявшего посетителей бильярдной

Инцидент произошел в станице Казанской на почве конфликта между осужденным и местным жителем по поводу небезопасного вождения автомобиля.
Для урегулирования конфликта осужденный на следующий день приехал в бильярдную, но поссорился с оппонентом еще больше и оказался избитым. Желая отмстить за свое избиение, он вернулся в припаркованный автомобиль, взял у ожидавших его товарищей автомат, и, проезжая мимо бильярдной, расстрелял стоявших около входа мужчин.
Всего осужденный произвел не менее 20 выстрелов, в результате 21-летний парень погиб на месте, еще двое, 19 и 34 лет, умерли позже в больнице. Кроме того, пятеро получили различные ранения.
Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.