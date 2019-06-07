В Краснодаре осудили мужчину, из автомата расстрелявшего посетителей бильярдной

Для урегулирования конфликта осужденный на следующий день приехал в бильярдную, но поссорился с оппонентом еще больше и оказался избитым. Желая отмстить за свое избиение, он вернулся в припаркованный автомобиль, взял у ожидавших его товарищей автомат, и, проезжая мимо бильярдной, расстрелял стоявших около входа мужчин.