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В Краснодаре осудили мужчину, из автомата расстрелявшего посетителей бильярдной

7 июня 2019, 13:32
Фото: flickr.com
К 24 годам лишения свободы приговорили в Краснодаре 29-летнего мужчину, в марте 2017 года расстрелявшего посетителей бильярдной из автомата, сообщило региональное СУ СК РФ.

Инцидент произошел в станице Казанской на почве конфликта между осужденным и местным жителем по поводу небезопасного вождения автомобиля.

Для урегулирования конфликта осужденный на следующий день приехал в бильярдную, но поссорился с оппонентом еще больше и оказался избитым. Желая отмстить за свое избиение, он вернулся в припаркованный автомобиль, взял у ожидавших его товарищей автомат, и, проезжая мимо бильярдной, расстрелял стоявших около входа мужчин.

Всего осужденный произвел не менее 20 выстрелов, в результате 21-летний парень погиб на месте, еще двое, 19 и 34 лет, умерли позже в больнице. Кроме того, пятеро получили различные ранения.

Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Напомним, в Волгодонске задержали пенсионера, расстрелявшего двух человек из ревности.

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