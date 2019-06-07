Власти Ростова напомнили о соблюдении мер безопасности на пляжах

С начала купального сезона в Ростове ведется работа по информированию населения о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в открытых водоемах города. Как рассказал заместитель начальника управления по защите населения и территории города Ростова Александр Наумов, сегодня работают четыре благоустроенных пляжа: «Дружба», пляж острова Зеленый, Городской пляж и «Карьер» по улице Пескова. Акватории спасателями были очищены от водных растений, коряг, стекла и других опасных предметов.
«Они оборудованы постами, спасательными плавсредствами, установлены ограничительные буйки, имеются кабинки для переодевания, комнаты для туалетов и душевые. Но, к сожалению, люди продолжают купаться в запрещенных для отдыха и купания местах. Очень нас волнует Кировский район, где ежедневно дети и взрослые прыгают с „тарзанки“. Только позавчера там юноша прыгнул в воду и получил травму спины», — сообщил Наумов.
По словам директора фирмы «Зелен Град», которая уже 10 лет занимается охраной жизни людей на водных объекта, на городском пляже есть опасная зона вокруг Ворошиловского моста, в которой купаться не рекомендуется.
«Когда водолазы обследовали дно, то увидели, что там есть опасные предметы, видимо, когда делали мост, летели куски арматуры и другой строительный мусор. Нужно жестко ограничить эту территорию», — рассказал Владимир Нечепуренко.
Напомним, что с начала купального сезона в Ростове на воде произошло 6 несчастных случаев, из них 3 со смертельных исходом.