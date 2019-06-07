Власти Ростова напомнили о соблюдении мер безопасности на пляжах

С начала купального сезона в Ростове ведется работа по информированию населения о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в открытых водоемах города. Как рассказал заместитель начальника управления по защите населения и территории города Ростова Александр Наумов, сегодня работают четыре благоустроенных пляжа: «Дружба», пляж острова Зеленый, Городской пляж и «Карьер» по улице Пескова. Акватории спасателями были очищены от водных растений, коряг, стекла и других опасных предметов.