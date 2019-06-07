«Жилищные» алименты могут обязать выплачивать состоящих в разводе жителей Дона

Выплаты будут производить в том случае, если жилищные условия по месту прописки ребенка не соответствуют нормам или тот родитель, с которым проживает ребенок, не в состоянии сам оплачивать жилье из-за своего тяжелого жизненного положения. Кроме того, закон будет распространятся на больных детей, нуждающихся в постоянном уходе.