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«Жилищные» алименты могут обязать выплачивать состоящих в разводе жителей Дона

7 июня 2019, 12:05
Фото: freepik / freepik.com
Жителей Ростовской области, состоящих в разводе, могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей, следует из документа на сайте проектов нормативных правовых актов.

Дополнительные алименты в случае принятия акта будут уходить на оплату жилья ребенка.

Выплаты будут производить в том случае, если жилищные условия по месту прописки ребенка не соответствуют нормам или тот родитель, с которым проживает ребенок, не в состоянии сам оплачивать жилье из-за своего тяжелого жизненного положения. Кроме того, закон будет распространятся на больных детей, нуждающихся в постоянном уходе.

Отмечается, что минимальная площадь жилья на двух человек, за аренду которой или ипотеку будут взиматься алименты, должна быть не менее 42 квадратных метров.

Напомним, национальный родительский комитет назвал справедливой идею Минюста РФ ввести «жилищные» алименты в стране.

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