Жителям Ростова грозит штраф за нарушение мер безопасности на водных объектах

В Ростове с 1 июня работают четыре благоустроенных пляжа: «Дружба» в Ворошиловском районе, пляж острова Зеленый в Пролетарском районе, Городской пляж в Кировском районе и пляж «Карьер» по улице Пескова. Всего с начала купального сезона в городе на воде уже произошло шесть несчастных случаев, из них три- со смертельных исходом. Люди пренебрегают мерами безопасности, рискуя своей жизнью.
«Несколько дней назад группа молодых людей прыгала с бетонных сооружений Ворошиловского моста. Один человек погиб. К сожалению, люди забывают, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в неизвестном месте, а купаться можно только на оборудованных пляжах», — рассказал Наумов.
Он подчеркивает, что в Ростове организована совместная работа межведомственных рабочих групп, которые каждый день патрулируют территорию водных объектов.
«Есть надзорные органы — это полиция, поисково-спасательные подразделения, ГИМС ГУ МЧС России по Ростовской области, которые имеют право составлять протоколы за нарушение общественного порядка, купание и нарушения мер безопасности на воде. Человек, не выполняющий требований, может быть привлечен к административной ответственности, штраф от 500 рублей», — рассказал Наумов.
Напомним, что не благоустроены, а потому запрещены для отдыха и купания: «Ростовское море», «Цыганское озеро», «Сурб-Хач», родник «Гремучий», территория у санатория «Ростовский».
«В том числе штраф грозит родителям, чьи дети остаются без присмотра и купаются в запрещенных местах», — уточнил спикер.
В любых чрезвычайных случаях необходимо звонить на номер 112, который работает круглосуточно, бесплатно и будет работать даже при нулевом балансе телефона.