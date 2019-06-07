Жителям Ростова грозит штраф за нарушение мер безопасности на водных объектах

В Ростове с 1 июня работают четыре благоустроенных пляжа: «Дружба» в Ворошиловском районе, пляж острова Зеленый в Пролетарском районе, Городской пляж в Кировском районе и пляж «Карьер» по улице Пескова. Всего с начала купального сезона в городе на воде уже произошло шесть несчастных случаев, из них три- со смертельных исходом. Люди пренебрегают мерами безопасности, рискуя своей жизнью.