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Жителям Ростова грозит штраф за нарушение мер безопасности на водных объектах

7 июня 2019, 10:54
Фото: pxhere.com
Жители Ростова, которые не соблюдают меры безопасности на водоемах и купаются в запрещенных для отдыха местах, будут привлекаться к административной ответственности, рассказал заместитель начальника управления по защите населения и территории города Ростова Александр Наумов.

В Ростове с 1 июня работают четыре благоустроенных пляжа: «Дружба» в Ворошиловском районе, пляж острова Зеленый в Пролетарском районе, Городской пляж в Кировском районе и пляж «Карьер» по улице Пескова. Всего с начала купального сезона в городе на воде уже произошло шесть несчастных случаев, из них три- со смертельных исходом. Люди пренебрегают мерами безопасности, рискуя своей жизнью.

«Несколько дней назад группа молодых людей прыгала с бетонных сооружений Ворошиловского моста. Один человек погиб. К сожалению, люди забывают, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в неизвестном месте, а купаться можно только на оборудованных пляжах», — рассказал Наумов.

Он подчеркивает, что в Ростове организована совместная работа межведомственных рабочих групп, которые каждый день патрулируют территорию водных объектов.

«Есть надзорные органы — это полиция, поисково-спасательные подразделения, ГИМС ГУ МЧС России по Ростовской области, которые имеют право составлять протоколы за нарушение общественного порядка, купание и нарушения мер безопасности на воде. Человек, не выполняющий требований, может быть привлечен к административной ответственности, штраф от 500 рублей», — рассказал Наумов.

Напомним, что не благоустроены, а потому запрещены для отдыха и купания: «Ростовское море», «Цыганское озеро», «Сурб-Хач», родник «Гремучий», территория у санатория «Ростовский».

«В том числе штраф грозит родителям, чьи дети остаются без присмотра и купаются в запрещенных местах», — уточнил спикер.

В любых чрезвычайных случаях необходимо звонить на номер 112, который работает круглосуточно, бесплатно и будет работать даже при нулевом балансе телефона.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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