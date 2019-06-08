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Автомобиль свадебного кортежа столкнулся с «ГАЗелью» в Ростове

8 июня 2019, 18:44
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием машины из свадебного кортежа, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на въезде на проспект Сиверса. Водитель «ГАЗели» столкнулся с легковушкой из свадебного кортежа.

Отмечается, что после столкновения «ГАЗель» перевернулась. Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия ДТП. Разбитые автомобили перекрыли часть дороги, о пострадавших информации не появлялось.

«Мы видели легковушку, которая неслась со скоростью 120 километров в час, подрезая и сигналя всем. А через 10 минут произошла автоавария, либо пьяный был, либо кольца забыл», — написал один из местных жителей в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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