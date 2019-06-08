Пьяная автоледи устроила аварию, в которой погибли мать с ребенком под Ростовом

Posted 8 июня 2019, 07:53
Published 8 июня 2019, 07:53
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Происшествие случилось в пятницу вечером в Семикаракорском районе, где на дороге Семикаракорск — Красноармейский водитель «ВАЗ-210740» превысила скорость и вылетела с дороги. После этого автомобиль перевернулся.
«От полученных травм до приезда скорой погибли 39-летняя пассажирка и ее 10-летний ребенок. Они не были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказали в полиции.
Отмечается, что водитель автомобиля оказалась пьяной, рассказав, что пила алкоголь после аварии. Кроме того, у нее не оказалось прав, сейчас она находится на обучении в автошколе.
Еще одна причина, сопутствующая совершению ДТП — это разная резина на машине. В отношении автоледи завели уголовное дело, также ее привлекли к административной ответственности.