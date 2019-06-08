rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2019, 07:53

Published 8 июня 2019, 07:53

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Пьяная автоледи устроила аварию, в которой погибли мать с ребенком под Ростовом

8 июня 2019, 07:53
В Ростовской области перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины, погибли два человека, в том числе ребенок, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось в пятницу вечером в Семикаракорском районе, где на дороге Семикаракорск — Красноармейский водитель «ВАЗ-210740» превысила скорость и вылетела с дороги. После этого автомобиль перевернулся.

«От полученных травм до приезда скорой погибли 39-летняя пассажирка и ее 10-летний ребенок. Они не были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказали в полиции.

Отмечается, что водитель автомобиля оказалась пьяной, рассказав, что пила алкоголь после аварии. Кроме того, у нее не оказалось прав, сейчас она находится на обучении в автошколе.

Еще одна причина, сопутствующая совершению ДТП — это разная резина на машине. В отношении автоледи завели уголовное дело, также ее привлекли к административной ответственности.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика