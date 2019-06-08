Самого красивого парня выбрали в Ростове

В региональном проекте «Мистер Ростов» приняли участие жители города и региона. Победителем стал Марк Герусов, также ему достался приз зрительских симпатий.
Отмечается, что в число призеров вошли Олег Аракелов, Артем Новиков, Николай Усолкин. «Один из выходов мистеров украсил байкерский мотоцикл, зрители и гости смогли сделать фото на память», — рассказали организаторы.
Добавим, что Марк Герусов ранее был участником телевизионного шоу «Хулиганы».
Ранее и другие представители Ростовской области побеждали в конкурсах красоты. Так, ростовчанка Халимат Айбазова стала победительницей конкурса «Красавица Вселенной — 2019». В текущем году жительница Азова Алина Санько одержала победу в конкурсе «Мисс Россия-2019».