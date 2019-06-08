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Самого красивого парня выбрали в Ростове

8 июня 2019, 07:27
Фото: vk.com/id21856952
В Ростове-на-Дону состоялся конкурс красоты среди мужчин, в ходе которого выбрали самого красивого парня в городе, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мистер Россия Universe 2019».

В региональном проекте «Мистер Ростов» приняли участие жители города и региона. Победителем стал Марк Герусов, также ему достался приз зрительских симпатий.

Отмечается, что в число призеров вошли Олег Аракелов, Артем Новиков, Николай Усолкин. «Один из выходов мистеров украсил байкерский мотоцикл, зрители и гости смогли сделать фото на память», — рассказали организаторы.

Добавим, что Марк Герусов ранее был участником телевизионного шоу «Хулиганы».

Фото: vk.com/mister_russia

Ранее и другие представители Ростовской области побеждали в конкурсах красоты. Так, ростовчанка Халимат Айбазова стала победительницей конкурса «Красавица Вселенной — 2019». В текущем году жительница Азова Алина Санько одержала победу в конкурсе «Мисс Россия-2019».

#Новости#Илья Ульянов#Общество
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