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Совместную песню записали ростовский рэпер Баста и Matrang

8 июня 2019, 09:53
Фото: bastaakanoggano/instagram
Рэпер Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону, который известен, как Баста, записал песню вместе с исполнителем Matrang, сообщается в Instagram на странице Matrang.

Песня получила название «Привет», она уже доступна на всех площадках. Matrang назвал эту композицию одной из своих любимых работ. Пользователи в комментариях положительно оценили новый трек исполнителей.

«Такое ощущение, что ты не с этой планеты, очень магические песни», — написала одна из подписчиц. Многие добавили, что долго ждали новую песню.

«Спасибо за творчество, которое является космическим лекарством», — поблагодарили артиста пользователи в комментариях.

Добавим, что Matrang является российским музыкантом и сценаристом. С 2018 года он стал участником творческого объединения «Gazgolder»

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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