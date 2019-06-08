Совместную песню записали ростовский рэпер Баста и Matrang

Песня получила название «Привет», она уже доступна на всех площадках. Matrang назвал эту композицию одной из своих любимых работ. Пользователи в комментариях положительно оценили новый трек исполнителей.
«Такое ощущение, что ты не с этой планеты, очень магические песни», — написала одна из подписчиц. Многие добавили, что долго ждали новую песню.
«Спасибо за творчество, которое является космическим лекарством», — поблагодарили артиста пользователи в комментариях.
Добавим, что Matrang является российским музыкантом и сценаристом. С 2018 года он стал участником творческого объединения «Gazgolder»