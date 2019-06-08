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В Ростове будут судить адвоката за разбойное нападение на пенсионерку

8 июня 2019, 08:56
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении адвоката и ее мужа за разбойное нападение на пожилую женщину, рассказали в региональной прокуратуре.

В ноябре 2018 года фигуранты решили обокрасть 82-летнюю женщину, предположив, что у нее есть деньги и ювелирные изделия. Адвокат пришла к пенсионерке и представилась корреспондентом, желающим взять интервью об ее внуке, который занимается футболом.

«Во время чаепития фигурантка подсыпала потерпевшей снотворное, которое через некоторое время подействовало. После этого женщина начала обыскивать квартиру», — рассказали в прокуратуре.

В это время вернулся внук пенсионерки и задержал гостью. После этого завели уголовное дело, его передали в Ворошиловский районный суд.

Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

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