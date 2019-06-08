В Ростове будут судить адвоката за разбойное нападение на пенсионерку

В ноябре 2018 года фигуранты решили обокрасть 82-летнюю женщину, предположив, что у нее есть деньги и ювелирные изделия. Адвокат пришла к пенсионерке и представилась корреспондентом, желающим взять интервью об ее внуке, который занимается футболом.