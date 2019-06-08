В Ростове осудили бывшего чиновника за взятки от бизнесменов

«С марта по август 2017 года фигурант получал от предпринимателей взятки. За это он не привлекал их к административной ответственности», — рассказали в надзорном ведомстве.
Отмечается, что экс-чиновник успел получить более 200 тысяч рублей. Тогда по факту произошедшего завели уголовное дело.
Кировский районный суд приговорил Балычева к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Осужденный взят под стражу в зале суда после оглашения приговора, уточнили в прокуратуре.
Ранее в Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, пытавшегося подкупить сотрудника полиции.