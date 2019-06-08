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В Ростове осудили бывшего чиновника за взятки от бизнесменов

8 июня 2019, 08:44
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд приговорил к реальному сроку заключения бывшего сотрудника администрации Кировского района Александра Балычева, который получал взятки от бизнесменов, рассказали в региональной прокуратуре.

«С марта по август 2017 года фигурант получал от предпринимателей взятки. За это он не привлекал их к административной ответственности», — рассказали в надзорном ведомстве.

Отмечается, что экс-чиновник успел получить более 200 тысяч рублей. Тогда по факту произошедшего завели уголовное дело.

Кировский районный суд приговорил Балычева к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда после оглашения приговора, уточнили в прокуратуре.

Ранее в Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, пытавшегося подкупить сотрудника полиции.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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