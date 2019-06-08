Вандалы в Ростове опрокинули на дороги в Ростове мусорные контейнеры

Акты вандализма произошли на улицах Ленина и Погодина, где ночью неизвестные выкатили и перевернули на проезжую часть мусорные контейнеры. Рабочие уже убрали высыпавшийся на дорогу мусор.
«Территории очищены и приведены в порядок. Информацию об этом передадут в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства», — сказано в сообщении.
Жителей Ростова попросили бережно относиться к родному городу.
Ранее в Ростовской области полиция начала проверку по факту разгрома на Верхне-Гниловском кладбище. Сообщение поступило от сторожа кладбища, который рассказал, что неизвестный испортил 37 могил. По факту произошедшего завели уголовное дело.