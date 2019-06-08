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Вандалы в Ростове опрокинули на дороги в Ростове мусорные контейнеры

8 июня 2019, 08:06
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону неизвестные выкатили на дороги мусорные баки и перевернули их, сообщили в городской администрации.

Акты вандализма произошли на улицах Ленина и Погодина, где ночью неизвестные выкатили и перевернули на проезжую часть мусорные контейнеры. Рабочие уже убрали высыпавшийся на дорогу мусор.

«Территории очищены и приведены в порядок. Информацию об этом передадут в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства», — сказано в сообщении.

Фото: Администрация Ростова

Жителей Ростова попросили бережно относиться к родному городу.

Ранее в Ростовской области полиция начала проверку по факту разгрома на Верхне-Гниловском кладбище. Сообщение поступило от сторожа кладбища, который рассказал, что неизвестный испортил 37 могил. По факту произошедшего завели уголовное дело.

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