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Ресторан Portland загорелся на набережной в Ростове

9 июня 2019, 15:19
Фото: vk.com/rostovnadonu \ Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в воскресенье днем на улице Береговой загорелся ресторан, рассказали в региональном УМЧС.

В 17.22 мск вспыхнула кровля четырехэтажного здания на улице Береговая, 10. Пожару присвоили второй ранг.

Пламя удалось локализовать через 40 минут на площади 300 квадратных метров. Всего эвакуировали 45 человек, никто не пострадал.

Изначально о пожаре в ресторане Portland рассказали пользователи в социальных сетях. Автор публикации разместил фото, на котором показал горящее и дымящееся здание.

В этот же день в Ростове на проспекте Михаила Нагибина сгорел рейсовый автобус из-за короткого замыкания электропроводки. На его восстановление уйдет два месяца.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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